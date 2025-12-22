Газета
Главная / Политика /

ЦИК готовит инициативы по контролю за использованием ИИ на выборах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия России занимается подготовкой предложений для законодателей в рамках регулирования использования искусственного интеллекта во время выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в подкасте «Мастерской новых медиа».

«Пока это не массово, но это только начало. Качество подделок растет, и отличить дипфейк от реального видео становится все сложнее», – сказала она, комментируя использование ИИ в ходе предыдущего избирательного процесса.

Памфилова также отметила, что такие технологии могут вводить россиян в заблуждение, так как не все могут распознать фейк. По этой причине ЦИК видит необходимость начать правовое регулирование использования ИИ. Речь идет о маркировке всего, «что связано с применением искусственного интеллекта на выборах».

15 декабря первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин на заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации говорил, что ИИ также способен помогать законодателям в создании инициатив. По его словам, технологии могут найти ошибки и потенциальные конфликты с действующим законодательством в текстах документов. ИИ может предложить заключение или рекомендации по корректировке и дополнению нового закона, отметил он.

