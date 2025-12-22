ЦИК готовит инициативы по контролю за использованием ИИ на выборах

15 декабря первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин на заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации говорил, что ИИ также способен помогать законодателям в создании инициатив. По его словам, технологии могут найти ошибки и потенциальные конфликты с действующим законодательством в текстах документов. ИИ может предложить заключение или рекомендации по корректировке и дополнению нового закона, отметил он.