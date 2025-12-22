Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики

25 ноября Путин подписал указ об утверждении cтратегии государственной национальной политики на период до 2036 г. Документ вступит в силу с 1 января 2026 г. 5 ноября в ходе заседания совета по межнациональным отношениям он также сформулировал пять предложений, которые должны найти отражение в новой стратегии.