Политика

Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил разработать мероприятия, которые позволят реализовать в 2026-2028 гг. Стратегию нацполитики до 2036 г. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Разработать совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и утвердить план мероприятий по реализации в 2026–2028 гг. Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 г.», – указано в публикации.

Поручения подготовлены по итогам совещания, которое прошло 5 ноября 2025 г. Ответственным за разработку плана стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подготовка должна быть завершена до 30 января 2026 г.

25 ноября Путин подписал указ об утверждении cтратегии государственной национальной политики на период до 2036 г. Документ вступит в силу с 1 января 2026 г. 5 ноября в ходе заседания совета по межнациональным отношениям он также сформулировал пять предложений, которые должны найти отражение в новой стратегии.

