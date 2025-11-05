Что Владимир Путин сказал о новой стратегии национальной политики

С начала действия предыдущей редакции стратегии в 2012 г. «была выстроена целостная, обновленная под актуальные вызовы и задачи система национальной политики», заявил Путин. По его словам, существующую правовую базу и механизмы нужно донастраивать, в том числе это касается системы мониторинга, раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Путин подчеркнул, что нужно пресекать попытки разжечь рознь между людьми, при этом, по его мнению, «провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами». Дальше президент начал рассуждать про то, что на Западе «всякие псевдонациональные центры» ведут речь о «деколонизации» России и даже выдумали термин «постРоссия». «Мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция стратегии национальной политики», – заявил Путин.