Что Владимир Путин сказал о новой стратегии национальной политики

Что Владимир Путин сказал о новой стратегии национальной политикиПрезидент заявил о важности системы показателей эффективности в этой сфере
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям сформулировал пять предложений, которые должны найти отражение в новой стратегии государственной национальной политики России до 2036 г. Президент заявил, что «идеология агрессивной русофобии» направлена против всех народов России, «потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России». Поэтому русская самобытность, традиции, культура, язык нуждаются «в самом бережном отношении», сказал Путин.
Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение россиян – как они оценивают состояние межнациональных отношений на местах, что думают о качестве работы органов власти в этой области, сказал президент. По его словам, это нужно, чтобы видеть реальную динамику процессов в регионах. Поэтому Путин попросил изучить опыт социологических исследований в этой сфере и предложить варианты их совершенствования.
Кроме того, для эффективности новой стратегии важна система показателей эффективности национальной политики. Путин сказал, что перечень таких KPI в сфере нацполитики должен быть «единым, комплексным и объективным, что называется, сквозным для оценки работы уполномоченных органов власти всех уровней». Он поручил правительству вместе с советом и регионами проработать этот вопрос.
В проекте стратегии предложено усилить региональный компонент, напомнил президент. Однако у глав регионов должны быть все инструменты для работы по этой теме на местах, а федеральный центр должен обеспечивать единую стратегическую линию реализации национальной политики, сказал Путин. И последнее, что предложил президент, – повысить статус межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений до правительственной комиссии.
С начала действия предыдущей редакции стратегии в 2012 г. «была выстроена целостная, обновленная под актуальные вызовы и задачи система национальной политики», заявил Путин. По его словам, существующую правовую базу и механизмы нужно донастраивать, в том числе это касается системы мониторинга, раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Путин подчеркнул, что нужно пресекать попытки разжечь рознь между людьми, при этом, по его мнению, «провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами». Дальше президент начал рассуждать про то, что на Западе «всякие псевдонациональные центры» ведут речь о «деколонизации» России и даже выдумали термин «постРоссия». «Мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция стратегии национальной политики», – заявил Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании заявила, что в ближайшее время проект стратегии будет представлен на подпись президенту. В июне Федеральное агентство по делам национальностей опубликовало проект новой стратегии национальной политики России до 2036 г. В ней основной задачей прописано сохранение и развитие культуры русского народа как государствообразующего. В проекте стратегии среди необходимых показателей эффективности говорилось о доле граждан, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений, уровне общероссийской гражданской идентичности, доле мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры, в общем числе этнокультурных мероприятий, доле иностранцев, охваченных мероприятиями по адаптации в России, и др.