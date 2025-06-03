В России проведут мониторинг межнациональных отношений за 18 млн рублей

Такой опрос может зафиксировать наличие проблемы и ее динамику, но для более внимательного анализа нужны специальные исследования в различных регионах, согласен политолог Ростислав Туровский. «Сейчас государство стало заинтересованным заказчиком, поскольку многие проблемы так и не решены. В центре особого внимания должны находиться регионы с неустойчивой этнической ситуацией, вызванной миграциями: в зоне риска крупные города и их ближнее окружение, богатые северные регионы, Дальний Восток», – сказал он. Остро стоит этот вопрос в субъектах Северо-Кавказского федерального округа – здесь сохраняются этнические и религиозные противоречия, сказал политолог Илья Гращенков.