В России проведут мониторинг межнациональных отношений за 18 млн рублей

В России проведут мониторинг межнациональных отношений за 18 млн рублейФАДН организует опрос граждан в 89 субъектах РФ для выявления очагов напряжения
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) до 25 июля проведет завершающий этап социологического мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений во всех 89 субъектах РФ. В каждом опросят 1000 респондентов. Опрос может проводиться в формате очного интервью, онлайн-анкетирования и телефонного звонка.
Две волны реализации проекта в 2025 г. обойдутся бюджету примерно в 18 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок, обратили внимание «Ведомости». В 2024 г. проведение аналогичного исследования стоило 16,5 млн руб., в 2023, 2022, 2021 гг. – по 16 млн руб. Исполнителем выбран Институт социологических исследований и мониторинга общественного мнения (гендиректор – Алексей Дубровин).
Оценка ФАДН включает в себя четыре основных социологических показателя: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, уровень общероссийской гражданской идентичности, доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, и доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам.
Глава ФАДН Игорь Баринов 4 марта говорил в ходе заседания комитета Госдумы по делам национальностей, что доля россиян, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, равна 81,8% при плановом значении 81,4%. А показатель общероссийской гражданской идентичности также находится на «достаточно высоком уровне» – 92,6%, оценил он.
Опрос – часть системы государственного мониторинга, показатели и индикаторы которого утверждены в госпрограмме реализации национальной политики и соответствующей стратегии на период до 2025 г. Предполагается, что мониторинг будет способствовать раннему предупреждению конфликтов, укреплению гражданского единства, а также поможет в принятии управленческих решений, уточняется в техническом задании.
Массовый опрос может выявить проблему в межнациональных отношениях, говорит социолог, экс-советник руководителя ФАДН Сергей Хайкин. На первом этапе выявляется зона повышенного социального напряжения, на втором – на основе полученных данных о возможных очагах конфликтов делается углубленное репрезентативное исследование в отдельных регионах, пояснил он: «Государству очень важно поймать эти метастазы и начать с ними работать заранее». При этом во всех субъектах при мониторинге используются одинаковые индикаторы вне зависимости от особенностей конкретного субъекта, уточнил Хайкин.
Функции ФАДН
ФАДН следит за ситуацией в этой области не только в формате социологических исследований, но и в фоновом режиме: как только где-то возникает напряжение, информация сразу же передается в агентство от представителей регионов, поделился Хайкин. Кроме того, ФАДН отслеживает ситуацию в соцсетях, опираясь на определенные словосочетания, говорит он.
Такой опрос может зафиксировать наличие проблемы и ее динамику, но для более внимательного анализа нужны специальные исследования в различных регионах, согласен политолог Ростислав Туровский. «Сейчас государство стало заинтересованным заказчиком, поскольку многие проблемы так и не решены. В центре особого внимания должны находиться регионы с неустойчивой этнической ситуацией, вызванной миграциями: в зоне риска крупные города и их ближнее окружение, богатые северные регионы, Дальний Восток», – сказал он. Остро стоит этот вопрос в субъектах Северо-Кавказского федерального округа – здесь сохраняются этнические и религиозные противоречия, сказал политолог Илья Гращенков.
Межнациональный вопрос – это «наше больное место», он сейчас стоит острее, чем любой другой, констатирует эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. Мартовские показатели ФАДН о положительном состоянии этой сферы, по его словам, не очень близки к реальности.
Мониторинг ФАДН проводит ежегодно, это одна из его основных функций, сказал «Ведомостям» курировавший в 2001–2004 гг. национальную политику экс-министр Владимир Зорин. Во многом благодаря именно такой аналитической работе получается купировать очаги межнациональной розни, подчеркнул он. В целом же обстановка в области межнациональных и этноконфессиональных отношений, по его мнению, «управляемая и спокойная».
О зарубежном вмешательстве в вопросы межнациональных отношений активно говорили, например, в контексте беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 г., произошедших после посадки самолета из Тель-Авива на фоне начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Президент Владимир Путин заявил 31 октября 2023 г., что беспорядки в Дагестане были «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».