Путин: провокаторы извне раскачивают единство РФ через межнациональный вопрос

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные силы пытаются подорвать единство России, используя межнациональные вопросы в качестве инструмента давления. Об этом он сказал на Совете по межнациональным отношениям.

Глава государства отметил, что за пределами страны все чаще создаются так называемые «псевдонациональные центры», которые, по его словам, становятся элементом информационной войны против России.

Путин отметил, что русофобная политика в отношении России, инициируемая из-за границы, затрагивает интересы всех народов страны. Он добавил, что по этой причине необходимо системно отвечать на угрозы и реагировать на вызовы в сфере межнациональных отношений.

Путин рассказал об объединяющей роли русского языка и культуры

Политика / Власть

12 сентября Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что культура должна играть все большую роль в борьбе с русофобией и другими формами национальной нетерпимости при международном сотрудничестве.

В ходе выступления Путин отметил, что одной из ключевых задач по-прежнему остается сохранение общей исторической памяти. При этом, говоря о «мире будущего», он отвел ему роль мира любви и дружбы, исключив из него одиночек и эгоистов, погруженных в киберпространство.

