Путин: провокаторы извне раскачивают единство РФ через межнациональный вопрос

В ходе выступления Путин отметил, что одной из ключевых задач по-прежнему остается сохранение общей исторической памяти. При этом, говоря о «мире будущего», он отвел ему роль мира любви и дружбы, исключив из него одиночек и эгоистов, погруженных в киберпространство.