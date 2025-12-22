Reuters: Япония готовится перезапустить крупнейшую в мире АЭС

АЭС «Фукусима-1», расположенная в городе Окума префектуры Фукусима, была построена в 1960–1970-х гг. В результате землетрясения и цунами 2011 г. на станции произошло расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков №№ 1–3 и взрывы на энергоблоках №№ 1, 3 и 4. 9 августа 2024 г. на «Фукусиме-1» была зафиксирована утечка около 25 т радиоактивной воды. В TEPCO тогда заявляли, что угрозы системе охлаждения ядерного топлива нет.