Reuters: Япония готовится перезапустить крупнейшую в мире АЭС
Япония выходит на финальный этап подготовки к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции Kashiwazaki-Kariwa. Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) начала завершающие процедуры перед перезапуском станции, сообщает Reuters.
Власти японской префектуры Ниигата проголосовали за возобновление работы крупнейшей в мире АЭС. По оценке агентства, это событие стало переломным моментом для возвращения Японии к атомной энергетике почти через 15 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1».
АЭС «Касивадзаки – Карива» расположена примерно в 220 км к северо-западу от Токио. После землетрясения и цунами 11 марта 2011 г., которые привели к аварии на «Фукусиме-1», в стране были остановлены 54 атомные электростанции, включая «Касивадзаки – Карива». Катастрофа стала крупнейшей в мировой атомной энергетике со времен Чернобыля.
По данным издания, несмотря на сокращение численности населения, Япония ожидает роста спроса на электроэнергию в ближайшие годы. Это связано с развитием энергоемких центров обработки данных и технологий на базе ИИ. По расчетам министерства торговли, запуск первого реактора «Касивадзаки – Карива» позволит увеличить поставки электроэнергии в Токио примерно на 2%.
Премьер-министр Санаэ Такаити поддерживает возобновление атомной генерации как способ укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от импортируемого топлива, на которое приходится 60%–70% производства электроэнергии. В 2024 г. Япония потратила около $68 млрд на импорт СПГ и угля, что составляет порядка десятой части всех расходов на импорт.
АЭС «Фукусима-1», расположенная в городе Окума префектуры Фукусима, была построена в 1960–1970-х гг. В результате землетрясения и цунами 2011 г. на станции произошло расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков №№ 1–3 и взрывы на энергоблоках №№ 1, 3 и 4. 9 августа 2024 г. на «Фукусиме-1» была зафиксирована утечка около 25 т радиоактивной воды. В TEPCO тогда заявляли, что угрозы системе охлаждения ядерного топлива нет.