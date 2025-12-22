Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Япония готовится перезапустить крупнейшую в мире АЭС

Ведомости

Япония выходит на финальный этап подготовки к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции Kashiwazaki-Kariwa. Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) начала завершающие процедуры перед перезапуском станции, сообщает Reuters.

Власти японской префектуры Ниигата проголосовали за возобновление работы крупнейшей в мире АЭС. По оценке агентства, это событие стало переломным моментом для возвращения Японии к атомной энергетике почти через 15 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1».

АЭС «Касивадзаки – Карива» расположена примерно в 220 км к северо-западу от Токио. После землетрясения и цунами 11 марта 2011 г., которые привели к аварии на «Фукусиме-1», в стране были остановлены 54 атомные электростанции, включая «Касивадзаки – Карива». Катастрофа стала крупнейшей в мировой атомной энергетике со времен Чернобыля.

По данным издания, несмотря на сокращение численности населения, Япония ожидает роста спроса на электроэнергию в ближайшие годы. Это связано с развитием энергоемких центров обработки данных и технологий на базе ИИ. По расчетам министерства торговли, запуск первого реактора «Касивадзаки – Карива» позволит увеличить поставки электроэнергии в Токио примерно на 2%.

Премьер-министр Санаэ Такаити поддерживает возобновление атомной генерации как способ укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от импортируемого топлива, на которое приходится 60%–70% производства электроэнергии. В 2024 г. Япония потратила около $68 млрд на импорт СПГ и угля, что составляет порядка десятой части всех расходов на импорт.

АЭС «Фукусима-1», расположенная в городе Окума префектуры Фукусима, была построена в 1960–1970-х гг. В результате землетрясения и цунами 2011 г. на станции произошло расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков №№ 1–3 и взрывы на энергоблоках №№ 1, 3 и 4. 9 августа 2024 г. на «Фукусиме-1» была зафиксирована утечка около 25 т радиоактивной воды. В TEPCO тогда заявляли, что угрозы системе охлаждения ядерного топлива нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь