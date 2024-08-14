На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
На атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка примерно 25 т радиоактивной воды, сообщает NHK со ссылкой на Tokyo Electric Power Company (TEPCO), управляющую АЭС.
Утечка была обнаружена 9 августа в здании второго энергоблока. Отмечается, что один из сотрудников станции обратил внимание на аномальное падение уровня воды в резервуаре для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива.
«Предполагается, что утечка воды произошла в подвале здания через дренаж и не вытекла наружу», – говорится в материале.
На данный момент происходит закачка воды в бассейн. TEPCO утверждает, что проблем с охлаждением ядерного топлива нет. Компания планирует определить место и причину утечки воды с помощью робота.
Ранее утечка радиоактивной воды была зафиксирована на «Фукусиме-1» в феврале. Тогда сообщалось, что ее объем составляет приблизительно 5,5 т. Было указано, что большая часть воды, скорее всего, просочилась в почву, но существенных изменений при мониторинге близлежащих дренажных каналов не обнаружили.