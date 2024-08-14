На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

Ранее утечка радиоактивной воды была зафиксирована на «Фукусиме-1» в феврале. Тогда сообщалось, что ее объем составляет приблизительно 5,5 т. Было указано, что большая часть воды, скорее всего, просочилась в почву, но существенных изменений при мониторинге близлежащих дренажных каналов не обнаружили.