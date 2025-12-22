Газета
Данные еще 25 детей внесли в базу «Миротворца» на Украине

Ведомости

В базе украинского экстремистского сайта «Миротворец» появилась личная информация еще 25 несовершеннолетних, передает ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.

По данным агентства, все эти дети родились в период с 2015 по 2021 г. На сайте размещены данные граждан России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Авторы ресурса обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Столько же несовершеннолетних было занесено в реестр в ноябре. Дети с 2019-2023 годами рождения обвинялись в якобы совершенных тех же преступлениях. ТАСС сообщал, что они проезжали через КПП из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики.

