Данные еще 25 детей внесли в базу «Миротворца» на Украине

По данным агентства, все эти дети родились в период с 2015 по 2021 г. На сайте размещены данные граждан России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Авторы ресурса обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.