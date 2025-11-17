Газета
В базу «Миротворца» внесли еще 25 детей

Ведомости

В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» были внесены еще 25 несовершеннолетних. На это обратил внимание ТАСС.

Все они были рождены с 2019 по 2023 г. Этих детей обвинили в якобы «сознательном нарушении государственной границы», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Известно, что все они проезжали через КПП из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики.

18 сентября ТАСС писал, что в базу «Миротворца» попали трое детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет. Администраторы экстремистского ресурса указали на якобы сознательное нарушение этими несовершеннолетними государственной границы Украины. 16 сентября такую причину указали и при внесении в базу двухлетней девочки, которая несколько раз приезжала в ЛНР вместе с родителями.

