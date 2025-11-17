В базу «Миротворца» внесли еще 25 детей

18 сентября ТАСС писал, что в базу «Миротворца» попали трое детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет. Администраторы экстремистского ресурса указали на якобы сознательное нарушение этими несовершеннолетними государственной границы Украины. 16 сентября такую причину указали и при внесении в базу двухлетней девочки, которая несколько раз приезжала в ЛНР вместе с родителями.