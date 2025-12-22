Кремль с пониманием относится к отсутствию Алиева на саммите СНГ в Петербурге
Россия относится с пониманием к тому, что поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ отменена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно у всех глав государств очень, очень напряженный график – тем более в декабре, в преддверии Нового года», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, стала ли эта информация неожиданной для Москвы.
По словам Пескова, Россия продолжает развивать партнерство с Азербайджаном. Баку также сохраняет участие во всех форматах содружества, отметил он.
22 декабря издание «Азертадж» сообщило, что Алиев не примет участия в саммите из-за плотного рабочего графика. При этом в публикации отмечалось, что республика «регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ».
Саммит Высшего Евразийского экономического совета стартовал в Санкт-Петербурге 21 декабря и продолжится 22 декабря. Лидеры провели заседание в узком составе, участие в котором приняли президент России Владимир Путин, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.