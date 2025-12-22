Кремль назвал ошибочными публикации о планах восстановить советскую империю

Кремль назвал ошибочными публикации о планах восстановить советскую империюReuters писал о притязаниях России на всю территорию Украины
Утверждения о якобы планах президента России Владимира Путина восстановить советскую империю и напасть на страны Восточной Европы абсолютно не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о публикации Reuters, написанной со ссылкой на источники в разведке США о якобы намерениях российского лидера восстановить сферу влияния Советского Союза в Европе. Песков обратил внимание, что в Кремле неизвестно, насколько достоверны источники агентства.
«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
21 декабря Reuters опубликовало материал, согласно которому Путин якобы стремится установить контроль над всей территорией Украины и вернуть части Европы, принадлежавшие бывшему СССР. Агентство сослалось на шесть источников, якобы знакомых с данными американской разведки.
17 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что утверждения о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. По его словам, такими высказываниями европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с РФ.