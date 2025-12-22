Кремль назвал ошибочными публикации о планах восстановить советскую империю

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», – сказал пресс-секретарь президента РФ.