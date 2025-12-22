Газета
Путин встретится с Пашиняном в Петербурге

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня Путин продолжает работу с главами государств и правительств стран СНГ. Мероприятия начнутся в государственном «Эрмитаже», где для участников будет организована краткая экскурсия. После этого состоится сам саммит с прикладной повесткой дня, а затем главы государств продолжат общение за неформальным завтраком.

«И по окончании многостороннего мероприятия Путин еще планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Армении», – сказал Песков.

21 декабря в Санкт-Петербурге по традиции стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. В этот день Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а также провел двусторонние встречи с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко.

Кроме того, глава РФ принял участие в церемонии вручения премии мира имени Льва Толстого, которая была присуждена во второй раз. Лауреатами стали президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

