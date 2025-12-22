Путин встретится с Пашиняном в Петербурге

По его словам, сегодня Путин продолжает работу с главами государств и правительств стран СНГ. Мероприятия начнутся в государственном «Эрмитаже», где для участников будет организована краткая экскурсия. После этого состоится сам саммит с прикладной повесткой дня, а затем главы государств продолжат общение за неформальным завтраком.