Путин встретится с Пашиняном в Петербурге
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня Путин продолжает работу с главами государств и правительств стран СНГ. Мероприятия начнутся в государственном «Эрмитаже», где для участников будет организована краткая экскурсия. После этого состоится сам саммит с прикладной повесткой дня, а затем главы государств продолжат общение за неформальным завтраком.
«И по окончании многостороннего мероприятия Путин еще планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Армении», – сказал Песков.
21 декабря в Санкт-Петербурге по традиции стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. В этот день Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а также провел двусторонние встречи с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко.
Кроме того, глава РФ принял участие в церемонии вручения премии мира имени Льва Толстого, которая была присуждена во второй раз. Лауреатами стали президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.