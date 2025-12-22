18 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что Россия заинтересована в возвращении Украины к нормальной жизни. Для этого украинцам необходимо проявить волю и избавиться от неонацистской «заразы», уточнил он. По словам Нарышкина, восстановление добрососедских отношений с Москвой является наиболее эффективной гарантией безопасности для Киева.