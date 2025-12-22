Газета
Москалькова: РФ вернула на родину 45 украинцев

Ведомости

Россия организовала возвращение на родину 45 украинских граждан, подлежавших выдворению и выразивших желание вернуться домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Омбудсмен отметила, что 16 декабря на территории Белоруссии в Новой Гуте было организовано воссоединение 22 семей.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться на Украину», – сказала Москалькова, уточнив, что речь идет о «пожилых, больных людях» (цитата по ТАСС).

18 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что Россия заинтересована в возвращении Украины к нормальной жизни. Для этого украинцам необходимо проявить волю и избавиться от неонацистской «заразы», уточнил он. По словам Нарышкина, восстановление добрососедских отношений с Москвой является наиболее эффективной гарантией безопасности для Киева.

