Нарышкин: РФ хочет, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают итоги переговоров США с европейскими странами и Украиной. В середине декабря в Берлине состоялись раунды переговоров между делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что по ряду чувствительных для Киева пунктов соглашения достичь не удалось.