Нарышкин: РФ хочет, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни

Ведомости

Россия заинтересована в возвращении Украины к нормальной жизни, но для этого украинцам необходимо проявить волю и избавиться от неонацистской «заразы». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что именно восстановление добрососедских отношений с Россией является наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины. Нарышкин подчеркнул, что в случае реализации такого сценария Украина сможет вернуться к нормальному существованию, чего в РФ искренне хотят.

Говоря о будущем Украины, глава СВР выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе страна сможет вернуься на путь «нормального цивилизационного развития».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают итоги переговоров США с европейскими странами и Украиной. В середине декабря в Берлине состоялись раунды переговоров между делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что по ряду чувствительных для Киева пунктов соглашения достичь не удалось.

17 декабря Песков заявил, что реальные намерения Зеленского в вопросе достижения мира станут понятны после изучения документов, подготовленных западной стороной.

