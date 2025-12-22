Титов: в 2025 году в Россию могли приехать 40 000 трудовых мигрантов из Индии

Он отметил рост интереса к привлечению мигрантов именно из Индии. Если в 2022 г. гражданам этой страны было выдано около 8000 разрешений на работу, то в 2023 г. – 14 000, а в 2024 г. – уже 36 000. На 2025 г. для визовых стран установлена квота почти в 235 000 человек, из которых около 72 000 зарезервированы для Индии.