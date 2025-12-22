Титов: в 2025 году в Россию могли приехать 40 000 трудовых мигрантов из Индии
В 2025 г. в Россию могли приехать не менее 40 000 трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, сотрудничество с Индией способно частично закрыть дефицит рабочей силы в российской экономике. Титов напомнил, что, например, Дубай во многом был построен за счет труда индийских рабочих, архитекторов и девелоперов.
Он отметил рост интереса к привлечению мигрантов именно из Индии. Если в 2022 г. гражданам этой страны было выдано около 8000 разрешений на работу, то в 2023 г. – 14 000, а в 2024 г. – уже 36 000. На 2025 г. для визовых стран установлена квота почти в 235 000 человек, из которых около 72 000 зарезервированы для Индии.
«Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 000», – подчеркнул Титов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, приток таких специалистов важен для российской экономики. Для самой Индии трудовая миграция также остается значимым источником валютных поступлений: по итогам 2024 г. объем переводов в страну составил $129 млрд.
5 декабря президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках государственного визита. В ходе встречи стороны обсудили упрощение визового режима, сотрудничество в энергетике и расширение индийского экспорта в Россию, а также работу над соглашением о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Лидеры подписали 29 совместных документов, в том числе соглашения о временной трудовой деятельности граждан двух стран.