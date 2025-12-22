Газета
Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов

Ведомости

Уганда в перспективе может отменить визовый режим для российских туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД страны Джона Леонарда Мугерва.

Отвечая на вопрос о возможности безвизового въезда для граждан России с обычными загранпаспортами, дипломат подтвердил, что такой вариант рассматривается. По его словам, власти Уганды намерены и дальше упрощать визовые процедуры для россиян, посещающих страну с туристическими целями.

В настоящее время граждане РФ могут оформить электронную визу онлайн, которая выдается в течение двух дней.

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 дней. 18 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время визы для туристов из Китая будут зеркально отменены.

