Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов

Отвечая на вопрос о возможности безвизового въезда для граждан России с обычными загранпаспортами, дипломат подтвердил, что такой вариант рассматривается. По его словам, власти Уганды намерены и дальше упрощать визовые процедуры для россиян, посещающих страну с туристическими целями.