Кремль: Путину сразу доложили о гибели генерала Сарварова

Кремль: Путину сразу доложили о гибели генерала СарвароваВоенного убили при подрыве автомобиля в Москве
Спецслужбы моментально доложили президенту Владимиру Путину об убийстве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По линии спецслужб докладывают моментально», – сказал он (цитата по ТАСС).
Убийство генерал-лейтенанта Сарварова произошло утром 22 декабря. Он погиб в результате подрыва автомобиля. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможную причастность украинских спецслужб.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Первая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сарваров с 2016 г. занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил РФ.