Главная / Общество /

В Москве убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Под машиной начальника управления Генштаба сдетонировала взрывчатка
Ведомости

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем машины. От полученных травм Сарваров скончался.

Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), а также по ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Первая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алексей Майшев / РИА Новости
Министерство обороны России

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможную причастность украинских спецслужб. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Прокуратура Москвы также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Чем известен Фанил Сарваров

Родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР в 1990 году, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году.

С 1992 по 2003 год в общей сложности шесть лет принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. В 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении военной операции в Сирии. С 2016 года занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Награжден орденом Мужества в 1995 году, медалью Суворова в 2000 году, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2003 году, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2014 году. В 2016 году удостоен почетного звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

В декабре 2024 г. в Москве при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома, было приведено в действие утром 17 декабря на Рязанском проспекте, д. 2/1. Организаторы преступления, по версии следствия, находились на территории Украины. Исполнителем, по данным правоохранителей, был Ахмаджон Курбонов, собравший взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши.

Кадры с места подрыва генерала Фанила Сарварова в Москве
Утром 22 декабря в Москве на улице Ясеневой произошел взрыв, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждены уголовные дела об убийстве общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).
Утром 22 декабря в Москве на улице Ясеневой произошел взрыв, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждены уголовные дела об убийстве общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). / Алексей Майшев / РИА Новости

