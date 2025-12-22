В Москве убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР в 1990 году, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году.

С 1992 по 2003 год в общей сложности шесть лет принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. В 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении военной операции в Сирии. С 2016 года занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Награжден орденом Мужества в 1995 году, медалью Суворова в 2000 году, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2003 году, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2014 году. В 2016 году удостоен почетного звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».