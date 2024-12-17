В результате взрыва в Москве погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов

Взрыв прозвучал по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. ТАСС писал, что ЧП случилось на первом этаже жилого дома. Telegram-канал Baza указывал, что погибли двое военных, а взрывное устройство могло быть заложено у выхода из подъезда, предположительно – прикреплено к рулю самоката или вмонтировано в него.