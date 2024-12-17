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В результате взрыва в Москве погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов

Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома
Ведомости

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, было приведено в действие утром 17 декабря. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.

Взрыв прозвучал по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. ТАСС писал, что ЧП случилось на первом этаже жилого дома. Telegram-канал Baza указывал, что погибли двое военных, а взрывное устройство могло быть заложено у выхода из подъезда, предположительно – прикреплено к рулю самоката или вмонтировано в него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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