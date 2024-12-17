В результате взрыва в Москве погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов

В результате взрыва в Москве погиб начальник РХБЗ Игорь КирилловБыло приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, было приведено в действие утром 17 декабря. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.
Взрыв прозвучал по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. ТАСС писал, что ЧП случилось на первом этаже жилого дома. Telegram-канал Baza указывал, что погибли двое военных, а взрывное устройство могло быть заложено у выхода из подъезда, предположительно – прикреплено к рулю самоката или вмонтировано в него.