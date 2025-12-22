США преследуют третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
США преследуют третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций. Об этом пишет Euronews со ссылкой на американского чиновника.
По данным источников, операцию ведет Береговая охрана США, однако корабль пока не был взят на борт. Сообщается, что танкер шел под ложным флагом и подпадает под судебный ордер на арест. Его точная идентификация на данный момент не раскрывается.
Если операция завершится успешно, она станет второй за два дня и третьей менее чем за две недели.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил действия США, назвав их «кампанией агрессии» – от «психологического терроризма до корсаров, атакующих нефтяные танкеры». Он также заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН после предыдущих задержаний судов.
22 декабря The New York Times писала, что власти США получили от федерального судьи ордер на арест, который позволит им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти.
17 декабря президент США Дональд Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией. Американский лидер приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.