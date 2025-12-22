Путин: товарооборот РФ со странами СНГ за 10 месяцев достиг почти $90 млрд
Товарооборот России со странами СНГ за 10 месяцев 2025 г. составил почти $90 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав делегаций государств – участников содружества.
По словам главы государства, в 2025 г. многоплановое взаимодействие стран СНГ в целом развивалось успешно. «Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками содружества», – пояснил Путин.
Президент РФ также отметил расширение сотрудничества в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных расчетов все активнее применяются собственные платежные инструменты, не зависимые от зарубежных банковских систем.
21 декабря в Санкт-Петербурге стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и СНГ. В первый день Путин провел двусторонние переговоры с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко, после чего состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах.
22 декабря президент РФ и главы государств – участников СНГ посетили с экскурсией государственный Эрмитаж. После этого в Георгиевском зале музея начался неформальный саммит.