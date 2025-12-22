Путин: товарооборот РФ со странами СНГ за 10 месяцев достиг почти $90 млрд

21 декабря в Санкт-Петербурге стартовали предновогодние неформальные саммиты Евразийского экономического союза и СНГ. В первый день Путин провел двусторонние переговоры с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко, после чего состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах.