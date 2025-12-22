Украина получила от Еврокомиссии последний транш финпомощи в 2025 году

19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. Такое решение было принято вместо использования замороженных российских активов. 20 декабря издание Politico со ссылкой на высокопоставленных представителей ЕК отмечало, что европейские государства будут ежегодно выплачивать около 3 млрд евро процентов по заимствованиям, привлеченным для финансирования Украины.