Украина получила от Еврокомиссии последний транш финпомощи в 2025 году
Еврокомиссия (ЕК) направила Украине последний транш финансовой помощи в 2025 г. в размере 2,3 млрд евро из Фонда поддержки республики, сообщил представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
«Еврокомиссия перевела сегодня Киеву шестой транш в 2,3 млрд евро. Эта финансовая помощь позволит поддержать функционирование украинского государства», – сказал он.
По словам Джилла, всего за год Украина получила из фонда ЕК шесть траншей на сумму в 26,8 млрд евро.
19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. Такое решение было принято вместо использования замороженных российских активов. 20 декабря издание Politico со ссылкой на высокопоставленных представителей ЕК отмечало, что европейские государства будут ежегодно выплачивать около 3 млрд евро процентов по заимствованиям, привлеченным для финансирования Украины.