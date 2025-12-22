The Times назвало окружение Зеленского из «Квартала 95» угрозой его власти

В ходе президентской кампании 2019 г. Зеленский обещал покончить с кумовством и практикой «друзей во власти», однако после победы в высшие эшелоны государства были назначены люди из его ближайшего окружения по шоу-бизнесу. Среди них – Иван Баканов, друг детства и соратник по «Кварталу 95», возглавивший тогда Службу безопасности Украины; сооснователь студии Сергей Шефир, ставший первым помощником президента; исполнительный продюсер «Квартала» Сергей Трофимов, назначенный первым заместителем главы офиса президента; креативный продюсер Сергей Сивохо, занявший пост советника СНБО, а также сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк, ставший заместителем главы офиса президента.