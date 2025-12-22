The Times назвало окружение Зеленского из «Квартала 95» угрозой его власти
Опора президента Украины Владимира Зеленского на бывших соратников по студии «Квартал 95» превращается в серьезную политическую проблему на фоне коррупционных скандалов, пишет The Times. Расследования в отношении людей из ближайшего окружения главы государства подрывают доверие к украинскому руководству и вызывают обеспокоенность у союзников Киева в разгар конфликта.
В ходе президентской кампании 2019 г. Зеленский обещал покончить с кумовством и практикой «друзей во власти», однако после победы в высшие эшелоны государства были назначены люди из его ближайшего окружения по шоу-бизнесу. Среди них – Иван Баканов, друг детства и соратник по «Кварталу 95», возглавивший тогда Службу безопасности Украины; сооснователь студии Сергей Шефир, ставший первым помощником президента; исполнительный продюсер «Квартала» Сергей Трофимов, назначенный первым заместителем главы офиса президента; креативный продюсер Сергей Сивохо, занявший пост советника СНБО, а также сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк, ставший заместителем главы офиса президента.
Всего, по данным журналистов, 15 бывших соратников Зеленского по «Кварталу 95» получили ключевые государственные должности. Впоследствии девять из них были уволены, включая Баканова, Шефира, Трофимова и Сивохо, что, однако, не сняло обвинений в системном кумовстве и концентрации власти в узком кругу доверенных лиц президента.
Поводом для нынешнего кризиса стали обвинения украинских антикоррупционных органов в адрес Тимура Миндича – бывшего бизнес-партнера Зеленского и совладельца «Квартала 95», которого подозревают в организации схемы хищений на сумму около $100 млн. Миндич покинул Украину, а сам скандал, по оценкам аналитиков, ударил по самому центру президентской власти.
На этом фоне в отставку ушел глава офиса президента Андрей Ермак, также связанный с Зеленским по работе в шоу-бизнесе. При этом источники утверждают, что, несмотря на отставку, Ермак продолжает неформально влиять на принятие решений и поддерживает тесный контакт с президентом. Оппозиционные политики заявляют, что он практически ежедневно посещает резиденцию Зеленского.
Эксперты отмечают, что чрезмерная зависимость президента от узкого круга людей, знакомых ему еще до прихода в политику, воспроизводит практики, характерные для прежних элит. На фоне продолжающихся боевых действий и запросов Киева о долгосрочной военной и финансовой поддержке на Западе все чаще возникает вопрос, остается ли нынешнее руководство Украины частью решения кризиса или само становится источником новых проблем.