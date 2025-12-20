ZN: Ермак после отставки сохраняет влияние и контакты с Зеленским

Уволенный на фоне коррупционного скандала глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически продолжает участвовать в работе и регулярно общается с украинским лидером Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на источники.