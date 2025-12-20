Газета
Главная / Политика /

ZN: Ермак после отставки сохраняет влияние и контакты с Зеленским

Ведомости
Полина Петрусевич

Уволенный на фоне коррупционного скандала глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически продолжает участвовать в работе и регулярно общается с украинским лидером Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на источники.

По их данным, президент рассматривает вариант прямого управления офисом, сведя его функции к техническим. Аналитические задачи он намерен перераспределить между другими структурами, включая аппарат совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО).

Хотя в последнее время Зеленский чаще взаимодействует с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Михаилом Федоровым и начальником главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым, Ермака по-прежнему не считают полностью выбывшим из политического процесса.

СВР: в Киеве нарастают негативные последствия от «дела Миндича»

Политика / Международные новости

Источники утверждают, что заместитель главы офиса президента Виктор Микита мог бы предложить кандидатуры список кандидатов, но этого не делает и сохраняет тесные связи с вице-премьером по восстановлению Украины Алексеем Кулебой, которого считают человеком Ермака.

10 ноября антикоррупционные органы Украины распространили информацию о крупной коррупционной схеме в энергетическом секторе страны. По версии ведомств, ее организатором выступал бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник главы Украины. Преступники требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов. Им угрожали блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

28 ноября национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура республики провели обыски у Ермака. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что экс-главе офиса президента могут предъявить обвинение в рамках дела Миндича. В тот же день Ермак подписал заявление об отставке.

Читайте также:Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысков
