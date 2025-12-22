ВСУ атакуют дронами ключевую подстанцию в Энергодаре
Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками и артиллерией попытались несколько раз атаковать ключевой объект системы жизнеобеспечения Энергодара – подстанцию «Луч», сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.
«Зафиксировано несколько попыток атак с применением беспилотников и артиллерии. Сохраняется высокая угроза повторных ударов», – написал он.
Глава города посоветовал жителям покинуть улицы или открытые территории. Он призвал их оставаться в безопасных местах.
В ночь с 7 на 8 декабря в районе Энергодара было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что обстановка на Запорожской АЭС стабильная. 11 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему воздерживается от публичного определения виновных в ударах по ЗАЭС. Он отметил, что организация могла бы назвать ответственных только при наличии возможности проводить полностью независимые расследования.