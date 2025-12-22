ВСУ атакуют дронами ключевую подстанцию в Энергодаре

В ночь с 7 на 8 декабря в районе Энергодара было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что обстановка на Запорожской АЭС стабильная. 11 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему воздерживается от публичного определения виновных в ударах по ЗАЭС. Он отметил, что организация могла бы назвать ответственных только при наличии возможности проводить полностью независимые расследования.