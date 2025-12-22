В МИДе отказались назвать предопределенным успех российско-американского диалога
России и США еще предстоит немало времени для нормализации отношений, успех этого диалога не предопределен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация [президента Джо] Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Рябкова, у Москвы еще остаются вопросы к Вашингтону, в том числе в украинском контексте. Вместе с тем принципиально важным стало согласие США с тем, что одной из первопричин конфликта стала «напористая экспансия НАТО к российским границам».
21 декабря прошел второй раунд дискуссий с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования. В частности, стороны обсуждают положения представленного президентом США Дональдом Трампом мирного плана. Первый раунд переговоров прошел 20 декабря, делегацию США возглавлял спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, от РФ был спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Politico со ссылкой на заявления участников делегаций сообщило 22 декабря, что переговоры по Украине в Майами, прошедшие с участием представителей США, России и Украины, не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта.