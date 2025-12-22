Газета
Политика

Путин и Токаев провели встречу после неформального саммита СНГ

Ведомости

После завершения неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) состоялась отдельная встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили взаимодействие в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные вопросы российско-казахстанских отношений. Путин отметил положительную динамику сотрудничества между двумя странами и подчеркнул отсутствие спорных или проблемных тем в двусторонней повестке.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что уходящий год стал успешным в рамках двусторонних отношений, которые, по его словам, развивались «по восходящей линии». Он также отметил результаты своего государственного визита в Россию в ноябре и подтвердил приоритет стратегического партнерства и союзничества с РФ.

«Сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом», – подчеркнул президент Казахстана.

Стороны выразили готовность и далее развивать взаимодействие в интересах граждан двух стран.

Неформальный саммит глав делегаций государств – участников СНГ состоялся в Санкт-Петербурге 21-22 декабря. На встрече отсутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия относится с пониманием к тому, что его поездка в Санкт-Петербург была отменена.

