Путин и Токаев провели встречу после неформального саммита СНГ
После завершения неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) состоялась отдельная встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы лидеры обсудили взаимодействие в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные вопросы российско-казахстанских отношений. Путин отметил положительную динамику сотрудничества между двумя странами и подчеркнул отсутствие спорных или проблемных тем в двусторонней повестке.
Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что уходящий год стал успешным в рамках двусторонних отношений, которые, по его словам, развивались «по восходящей линии». Он также отметил результаты своего государственного визита в Россию в ноябре и подтвердил приоритет стратегического партнерства и союзничества с РФ.
«Сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом», – подчеркнул президент Казахстана.
Стороны выразили готовность и далее развивать взаимодействие в интересах граждан двух стран.
Неформальный саммит глав делегаций государств – участников СНГ состоялся в Санкт-Петербурге 21-22 декабря. На встрече отсутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия относится с пониманием к тому, что его поездка в Санкт-Петербург была отменена.