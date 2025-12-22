Президент Финляндии утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет

По оценке минобороны Финляндии, за пятилетний переходный период численность резерва вырастет на 125 000 человек, а к 2031 г. общий размер резерва достигнет около 1 млн человек. Изменения связаны с программой правительства и, как уточняется, затронут ограниченный круг военнообязанных: на сборы по-прежнему будут призывать только тех, кто имеет назначение на военное время.