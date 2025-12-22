Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Финляндии утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2026 г., сообщили в минобороны страны.

Согласно закону, военнообязанные будут состоять в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохраняют статус военнообязанных без возрастных ограничений – при условии годности к службе.

Реформа увеличивает срок использования личного состава: для рядового состава – на 15 лет, для унтер-офицеров и офицеров – на 5 лет.

По оценке минобороны Финляндии, за пятилетний переходный период численность резерва вырастет на 125 000 человек, а к 2031 г. общий размер резерва достигнет около 1 млн человек. Изменения связаны с программой правительства и, как уточняется, затронут ограниченный круг военнообязанных: на сборы по-прежнему будут призывать только тех, кто имеет назначение на военное время.

11 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте