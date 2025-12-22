Президент Финляндии утвердил повышение возраста резервистов до 65 лет
Президент Финляндии Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2026 г., сообщили в минобороны страны.
Согласно закону, военнообязанные будут состоять в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохраняют статус военнообязанных без возрастных ограничений – при условии годности к службе.
Реформа увеличивает срок использования личного состава: для рядового состава – на 15 лет, для унтер-офицеров и офицеров – на 5 лет.
По оценке минобороны Финляндии, за пятилетний переходный период численность резерва вырастет на 125 000 человек, а к 2031 г. общий размер резерва достигнет около 1 млн человек. Изменения связаны с программой правительства и, как уточняется, затронут ограниченный круг военнообязанных: на сборы по-прежнему будут призывать только тех, кто имеет назначение на военное время.
11 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.