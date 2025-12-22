Путин учредил звание «Заслуженный сотрудник войск Росгвардии»
Президент России Владимир Путин утвердил почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Как следует из документа, новое звание введено в целях совершенствования государственной наградной системы. Его будут присваивать за личные заслуги высокопрофессиональным военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, включая лиц со специальными званиями полиции, а также гражданским государственным служащим и работникам войск национальной гвардии.
Согласно указу, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в войсках национальной гвардии РФ, органах внутренних дел (ОВД) или внутренних войсках МВД при условии наличия ведомственных наград или поощрений.
Основаниями для представления к званию названы заслуги в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, содействии охране государственной границы, обеспечении безопасности высших должностных лиц, а также в научно-техническом обеспечении деятельности Росгвардии и подготовке квалифицированных кадров.
В ноябре глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных россиян.