Путин учредил звание «Заслуженный сотрудник войск Росгвардии»

Согласно указу, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в войсках национальной гвардии РФ, органах внутренних дел (ОВД) или внутренних войсках МВД при условии наличия ведомственных наград или поощрений.