Останина предложила ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила установить звание «отец-герой» для многодетных мужчин. Об этом она заявила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Останиной, новое звание поможет улучшить демографическую ситуацию в России.
Правительство разработало законопроект, которым предлагается расширить социальные льготы, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Он был принят в первом чтении 23 июля. Дата рассмотрения проекта во втором чтении назначена не была.
16 сентября пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что за шесть месяцев 2025 г. под надзором органов с россиян взыскали 45,4 млрд руб. долгов по алиментам. Показатель увеличился на 7,9 млрд руб. в сравнении с первым полугодием 2024 г. (37,5 млрд руб.).