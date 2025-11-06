Останина предложила ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин

16 сентября пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что за шесть месяцев 2025 г. под надзором органов с россиян взыскали 45,4 млрд руб. долгов по алиментам. Показатель увеличился на 7,9 млрд руб. в сравнении с первым полугодием 2024 г. (37,5 млрд руб.).