В России с должников по алиментам взыскали более 45 млрд рублей за полгода
За шесть месяцев 2025 г. под надзором органов прокуратуры с россиян взыскали 45,4 млрд руб. долгов по алиментам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Показатель увеличился на 7,9 млрд руб. в сравнении с первым полугодием 2024 г. (37,5 млрд руб.).
В ведомстве привели в пример ситуацию, при которой в Краснодарском крае задолженность по алиментам на содержание двоих детей увеличилась до 900 000 руб. из-за бездействия приставов. После мер, принятых прокуратурой, долг удалось погасить. В отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до года.
При этом в ГП отметили, что в стране также ведется работа по защите прав граждан, которые считаются должниками ошибочно, из-за совпадения анкетных данных. В период с января по июнь 2025 г. защищены права более 450 таких лиц.
8 сентября группа депутатов от партии «Новые люди» предложили создать механизм автоматической разблокировки счетов граждан после оплаты долгов по штрафам, алиментам, налогам и другим обязательным платежам. По их словам, сегодня сохраняется проблема длительных задержек при снятии арестов из-за того, что подтверждение платежей приставами происходит вручную.