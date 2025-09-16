В России с должников по алиментам взыскали более 45 млрд рублей за полгода

В ведомстве привели в пример ситуацию, при которой в Краснодарском крае задолженность по алиментам на содержание двоих детей увеличилась до 900 000 руб. из-за бездействия приставов. После мер, принятых прокуратурой, долг удалось погасить. В отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до года.