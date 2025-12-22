Газета
Барщевский уйдет с поста полпреда правительства в КС 26 декабря

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Барщевского от должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном и Верховном судах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно распоряжению, Барщевский будет освобожден от занимаемой должности 26 декабря 2025 г. в связи с выходом на пенсию.

18 декабря Барщевский подтвердил «Ведомостям», что решение об уходе связано с достижением предельного возраста: 27 декабря юристу исполняется 70 лет. Должность представителя правительства в КС он занимал с 2001 г.

Михаил Барщевский – заслуженный юрист Российской Федерации и обладатель звания «Почетный адвокат». В 1990 г. он основал первую в России частную адвокатскую фирму «Московские юристы», преобразованную в 1993 г. в адвокатское бюро «Барщевский и партнеры». Является доктором юридических наук, профессором, в 1997–2001 гг. возглавлял кафедру адвокатуры Московского института экономики, политики и права.

Полномочным представителем правительства РФ в КС Барщевского назначили 12 марта 2001 г., а 26 июля того же года – представителем в Верховном суде и Высшем арбитражном суде (ВАС). После упразднения ВАС в 2014 г. его функции перешли Верховному суду.

