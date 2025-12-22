Барщевский уйдет с поста полпреда правительства в КС 26 декабря

Полномочным представителем правительства РФ в КС Барщевского назначили 12 марта 2001 г., а 26 июля того же года – представителем в Верховном суде и Высшем арбитражном суде (ВАС). После упразднения ВАС в 2014 г. его функции перешли Верховному суду.