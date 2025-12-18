Барщевский покинул пост представителя правительства в КС из-за возраста

В своей прощальной речи он заявил, что за четверть века представительства был согласен не со всеми решениями КС, а с двумя был «категорически не согласен». Однако, по его словам, он был доволен тем, что «по всем определяющим жизнь страны делам» позиции КС и правительства совпадали. Также он выразил сожаление из-за прекращения публикации особого мнения судей. «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки», – отметил он.