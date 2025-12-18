Газета
Барщевский покинул пост представителя правительства в КС из-за возраста

Заслуженный юрист планирует вернуться к адвокатской деятельности
Яна Суринская
Максим Иванов
Елена Вострикова
Софья Сандурская / ТАСС
Софья Сандурская / ТАСС

Сегодня полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский объявил о решении покинуть свою должность. Ее он занимал с 2001 г. По словам двух близких к судебной системе источников «Ведомостей», Барщевский покидает должность в связи с достижением предельного возраста: 27 декабря ему исполнятся 70 лет.

Сам Барщевский подтвердил «Ведомостям», что его уход связан именно с возрастом. «Да, это так. Планирую вернуться к адвокатской деятельности, а также у меня есть театр "Неформат" и я неделю назад стал заместителем первого секретаря Союза писателей России. Так что работы и деятельности у меня много», – сказал он.

Барщевский – заслуженный юрист РФ, удостоен звания «Почетный адвокат». В 1990 г. он создал первую в России частную адвокатскую фирму «Московские юристы», которая в 1993 г. была преобразована в адвокатское бюро «Барщевский и партнеры». Является доктором юридических наук, в 2000 г. ему было присвоено звание профессора. В 1997–2001 гг. он возглавлял кафедру адвокатуры Московского института экономики, политики и права.

Полномочным представителем правительства РФ в Конституционном суде Барщевский был назначен 12 марта 2001 г. 26 июля 2001 г. он был назначен представителем в Верховном суде и Высшем арбитражном суде (в 2014 г. его функции перешли ВС).

В своей прощальной речи он заявил, что за четверть века представительства был согласен не со всеми решениями КС, а с двумя был «категорически не согласен». Однако, по его словам, он был доволен тем, что «по всем определяющим жизнь страны делам» позиции КС и правительства совпадали. Также он выразил сожаление из-за прекращения публикации особого мнения судей. «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки», – отметил он.

Барщевский также высказался о том, что в случае прямого конфликта между гражданином и государством Конституция стоит на стороне более слабой стороны. По его мнению, Конституционный суд в своей работе защищает прежде всего права граждан.

 

