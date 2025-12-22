Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы действия США в Карибском море

Лавров подтвердил всестороннюю поддержку и солидарность России с Венесуэлой в текущем контексте. Министры условились о тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках в интересах уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.