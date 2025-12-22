Газета
Главная / Политика /

Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы действия США в Карибском море

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, сообщили в МИД России.

Стороны обсудили усиление эскалации из-за действий США в Карибском море. Министры выразили серьезную озабоченность действиями американцев, так как они чреваты последствиями для региона и создают угрозу международному судоходству, говорится в сообщении.

Лавров подтвердил всестороннюю поддержку и солидарность России с Венесуэлой в текущем контексте. Министры условились о тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках в интересах уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Армия США уже задержала несколько танкеров в регионе.

