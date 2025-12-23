Трамп: США оставят себе захваченные танкеры и нефть с них
США оставят себе танкеры, захваченные у берегов Венесуэлы, а также нефть с них. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам.
Он предположил, что нефть с танкеров можно продать или применить в стратегическом резерве.
«Мы ее сохраним. Мы также сохраним корабли», – подчеркнул глава Белого дома.
В середине декабря Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он также объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией».
22 декабря The New York Times сообщала, что власти США получили от федерального судьи ордер на арест, который позволит им изъять судно Bella 1, направлявшееся в Венесуэлу для погрузки нефти. Задержание судна последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря. 22 декабря Euronews со ссылкой на американского чиновника писал, что США преследуют еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, подозреваемый в обходе санкций.