МИД РФ опроверг данные об эвакуации посольства России из Венесуэлы

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Глава Белого дома объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». В Кремле заявляли, что считают потенциально очень опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы.