Политика

МИД РФ опроверг данные об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Ведомости

Сообщение о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, распространяемое агентством Associated Press, является ложью. Об этом заявили в МИД РФ.

«Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – подчеркнули в министерстве.

23 декабря Associated Press написало со ссылкой на представителя европейской разведки, что МИД России якобы начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Согласно публикации, эвакуация началась 19 декабря, «вывозят женщин и детей».

22 декабря министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Москва пообещала оказать поддержку в противодействии морской блокаде страны со стороны США.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Москвой из-за Венесуэлы. По его мнению, Россия «сейчас полностью занята Украиной», поэтому будет оказывать поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро «на уровне риторики».

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Глава Белого дома объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». В Кремле заявляли, что считают потенциально очень опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы.

