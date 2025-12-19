Газета
Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с РФ из-за Венесуэлы

Ведомости

Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

«Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рубио считает, что Москва будет оказывать поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро «на уровне риторики». Рубио добавил, что Россия «сейчас полностью занята Украиной».

К чему приведет морская блокада США Венесуэлы

Политика / Международные новости

Дипломат также пожелал своему российскому коллеге Сергею Лаврову счастливого Рождества.

17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что действующие власти страны признаны иностранной террористической организацией, и отдал приказ о введении полной морской блокады нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. До этого, в ноябре, он распорядился закрыть воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими районами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Кремль считает потенциально очень опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы.

