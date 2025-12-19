Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с РФ из-за Венесуэлы

17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что действующие власти страны признаны иностранной террористической организацией, и отдал приказ о введении полной морской блокады нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. До этого, в ноябре, он распорядился закрыть воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими районами.