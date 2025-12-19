Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с РФ из-за Венесуэлы
Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.
«Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рубио считает, что Москва будет оказывать поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро «на уровне риторики». Рубио добавил, что Россия «сейчас полностью занята Украиной».
Дипломат также пожелал своему российскому коллеге Сергею Лаврову счастливого Рождества.
17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что действующие власти страны признаны иностранной террористической организацией, и отдал приказ о введении полной морской блокады нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. До этого, в ноябре, он распорядился закрыть воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими районами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Кремль считает потенциально очень опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы.