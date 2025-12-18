Газета
Кремль считает ситуацию вокруг Венесуэлы потенциально опасной

Венесуэла – союзник и партнер России, Кремль считает потенциально очень опасным нагнетание напряженности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обострении отношений Венесуэлы и США.

Представитель Кремля напомнил, что Россия и Венесуэла имеют постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. В частности, недавно президенты двух государств Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор.

«Конечно, мы призываем все страны региона к сдержанности с тем, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», – отметил Песков.

Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Кроме того, он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Глава Белого дома утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал «украденными». Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.

Трамп обвинил «нелегитимный режим» Мадуро в использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств.

9 декабря CNN сообщал, что власти США готовятся к сценарию, при котором Мадуро покинет свой пост.

