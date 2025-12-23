Газета
Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ за два часа

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 15 украинских беспилотников в период с 7:00 до 9:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

В Белгородской области российские военные сбили 14 воздушных целей. Еще один дрон они перехватили и нейтрализовали в небе над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 23 декабря силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Их сбили в Ростовской, Белгородской, Курской областях, а также Ставропольском крае, Калмыкии и в Крыму.

