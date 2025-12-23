Глава минобороны ФРГ не поверил, что война между Россией и НАТО возможна

«Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент РФ Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО», – сказал он. Так глава оборонного ведомства Германии прокомментировал мнение генерального секретаря альянса Марка Рютте, который допустил такие военные действия.