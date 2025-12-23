Глава минобороны ФРГ не поверил, что война между Россией и НАТО возможна
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Die Zeit заявил, что не верит в развитие событий, при котором между Россией и НАТО может начаться полномасштабная война.
«Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент РФ Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО», – сказал он. Так глава оборонного ведомства Германии прокомментировал мнение генерального секретаря альянса Марка Рютте, который допустил такие военные действия.
При этом Писториус сказал, что Россия якобы «хочет разрушить НАТО изнутри». Он считает, что Москва работает над тем, чтобы Вашингтон вывел истребители из стран Европы.
22 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова юридически зафиксировать, что не собирается нападать на страны Евросоюза (ЕС) или НАТО. Он подчеркнул, что на территории Европы при этом уже произошел запуск масштабных программ ремилитаризации, которые объясняются якобы угрозой от РФ.
11 декабря Рютте призвал страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», так как НАТО является «следующей целью» России. Он напомнил, что предупреждал, что происходящее на Украине может случиться и со странами-союзниками, и призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды».