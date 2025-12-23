«Справедливая Россия» стала лидером по числу внесенных за год законопроектов
Фракция «Справедливая Россия» в 2025 г. впервые в истории стала лидером по количеству внесенных в Госдуму законопроектов. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов на пресс-подходе перед пленарным заседанием нижней палаты.
«Я горжусь своими коллегами, потому что очень много было сделано для наших воинов <...>. Мы продолжим работу над социальными проблемами», – сказал он (цитата по «Дума ТВ»). Всего за год партией было внесено в Госдуму 362 инициативы.
Миронов напомнил, что среди инициатив «Справедливой России» Госдума, например, приняла законопроекты о кредитных каникулах и возможности получения бесплатного второго высшего и среднего специального образования для бойцов спецоперации.
5 декабря депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили повысить минимальный размер пенсии по старости до 50 000 руб. Миронов напомнил в интервью «РИА Новости», что сейчас минимальный размер пенсии составляет около 13 300 руб. Он отметил, что сумма ниже прожиточного минимума пенсионера.