В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию до 50 000 рублей

19 ноября статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии в России вырастут на 7,6%. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Индексация охватит всех получателей страховых пенсий – как работающих, так и неработающих, всего около 38 млн человек.