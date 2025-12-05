В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию до 50 000 рублей
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили повысить минимальный размер пенсии по старости до 50 000 руб. Обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова есть у «РИА Новости».
Глава думской фракции Сергей Миронов напомнил в интервью агентству, что сейчас минимальный размер пенсии составляет около 13 300 руб. Он отметил, что сумма ниже прожиточного минимума пенсионера.
Повышение до 50 000 руб. обеспечит достойный уровень жизни старшего поколения, поддержит их здоровье и активность, заявил Миронов.
19 ноября статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии в России вырастут на 7,6%. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Индексация охватит всех получателей страховых пенсий – как работающих, так и неработающих, всего около 38 млн человек.
28 октября профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщала, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 г. превысит 27 000 руб. На 1 июля 2025 г. ее размер составлял 25 826 руб.