Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией

4 ноября Bloomberg сообщил, что Польша планирует в ближайшие месяцы начать строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации общеевропейской инициативы по созданию «стены от дронов». Правительство рассчитывает, что первые новые возможности станут оперативными в течение трех месяцев с момента объявления, а вся система защиты от беспилотников будет завершена за два года.