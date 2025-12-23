Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией
Польша размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский. Об этом он заявил в ходе выступления на КПП в Бобровниках на границе с Белоруссией.
«Уже в январе этот кластер будет введен в строй», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, за последние месяцы построили уже пять наблюдательных башен. На одной из них уже размещен кластер антидроновой системы. Глава МВД Польши отметил, что власти республики уже потратили 2 млрд польских злотых ($550 млн) на защиту границы с Белоруссией.
4 ноября Bloomberg сообщил, что Польша планирует в ближайшие месяцы начать строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации общеевропейской инициативы по созданию «стены от дронов». Правительство рассчитывает, что первые новые возможности станут оперативными в течение трех месяцев с момента объявления, а вся система защиты от беспилотников будет завершена за два года.