Володин: коврижки и аплодисменты Запада ведут к одним проблемам

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если страны Запада будут с уважением относиться к РФ. Основными факторами таких отношений президент назвал взаимное уважение и работу «на равных». По его словам, если Европе и России удастся достичь такого исхода, то «выиграют от этого все». Иначе «Европа постепенно будет исчезать».