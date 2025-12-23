Газета
Володин: коврижки и аплодисменты Запада ведут к одним проблемам

Россия может быть только сильной, это необходимо понять навсегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Все коврижки и аплодисменты Запада ведут только к проблемам», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента, добавив, что страна должна быть суверенной.

По словам Володина, в настоящее время в Европе правят авторитарные режимы, применяющие лозунги о демократии в качестве ширмы. Председатель Госдумы отметил, что они учат жизни других, но сами давно не являются примером.

Что значат внешнеполитические заявления Владимира Путина в ходе прямой линии

Политика / Международные отношения

«Мы никого не учим, считаем, что каждый должен выбирать свой путь», – сказал Володин.

Председатель ГД обратил внимание, что Россия никогда не была врагом для Европы, а, напротив, давала ей возможность развиваться.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если страны Запада будут с уважением относиться к РФ. Основными факторами таких отношений президент назвал взаимное уважение и работу «на равных». По его словам, если Европе и России удастся достичь такого исхода, то «выиграют от этого все». Иначе «Европа постепенно будет исчезать».

