ВС РФ взяли под контроль Андреевку и Прилипку

В Минобороны также заявили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. Для этого использовались в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. По данным военных, все цели удара достигнуты.