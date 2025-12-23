ВС РФ взяли под контроль Андреевку и Прилипку
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за Прилипку вели боевые действия подразделения группировки войск «Север». А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Андреевку.
В Минобороны также заявили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. Для этого использовались в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. По данным военных, все цели удара достигнуты.
До этого сообщалось, что 22 декабря российские военные взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. 20 декабря Минобороны рассказывало о переходе под контроль ВС РФ Высокого в Сумской области и Светлого в ДНР. 19 декабря подразделения группировки войск «Восток» сообщали о взятии Песчаного и Герасимовки в Днепропетровской области.