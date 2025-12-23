Газета
Главная / Политика /

Рябков: РФ и США провели новую встречу по «взаимным раздражителям»

Ведомости

Россия и США провели новую встречу по устранению «взаимных раздражителей», сообщил «Интерфаксу» замглавы МИДа Сергей Рябков.

По его словам, стороны обсудили всю повестку дня на серьезном и глубоком уровне. Рябков заявил, что по отдельным темам фиксируется продвижение, но главные вопросы еще не решены. Он отметил, что потребуются дополнительные усилия для движения дальше.

Замминистра заявил, что стороны пока не договорились на конкретные даты встречи, но ориентируются на начало весны.

19 ноября посол России в США Александр Дарчиев сообщил о продолжении диалога двух стран на различных уровнях. По его словам, позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, «не исчерпан». «То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку», – отмечал Дарчиев. Он добавил, что, несмотря на сложности, России и США как великим державам важно договариваться о мирном сосуществовании.

