Избирком Альберты одобрил петицию об отделении от Канады

6 мая Смит заявляла, что проведет референдум о выходе провинции из состава Канады в 2026 г., если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей. При этом сама премьер не поддерживает отделение от Канады. Она выражала надежду на продолжение «светлого пути» в составе единой страны. Вместе с тем Смит считает, что Оттава ограничивает провинцию в добыче и экспорте нефти (этим ресурсом богат регион). Из-за этого регион теряет «миллиарды долларов».