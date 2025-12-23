Избирком Альберты одобрил петицию об отделении от Канады
Избирательная комиссия Альберты одобрила петицию граждан о вынесении вопроса об отделении от Канады на референдум. Об этом сообщает CBC.
До начала января группе «Проект процветания Альберты» необходимо назначить финансового директора. После этого можно будет начать сбор подписей.
Предполагается, что гражданам нужно будет ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна выйти из состава Канады и стать независимым государством?». У проекта «Процветание Альберты» есть четыре месяца, чтобы собрать почти 178 000 подписей.
Прежде группа подавала заявку на проведение аналогичного референдума с вопросом «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна стать суверенным государством и перестать быть провинцией Канады?». Судья из Альберты признал такой вопрос неконституционным. Отмечается, что с тех пор правительство премьер-министра провинции Даниэль Смит пересмотрело правила проведения референдумов по инициативе граждан.
6 мая Смит заявляла, что проведет референдум о выходе провинции из состава Канады в 2026 г., если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей. При этом сама премьер не поддерживает отделение от Канады. Она выражала надежду на продолжение «светлого пути» в составе единой страны. Вместе с тем Смит считает, что Оттава ограничивает провинцию в добыче и экспорте нефти (этим ресурсом богат регион). Из-за этого регион теряет «миллиарды долларов».