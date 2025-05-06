Власти Альберты могут провести референдум по вопросу выхода из состава Канады
Премьер-министр Альберты Дэниэль Смит заявила, что проведет референдум о выходе провинции из состава Канады в 2026 г., если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей. При этом сама Смит не поддерживает отделение от Канады и выразила надежду на продолжение «светлого пути» в составе единой страны.
«Если Оттава по какой-либо причине продолжит атаковать нашу провинцию, как они делали это в течение последнего десятилетия, в конечном итоге это будут решать жители Альберты», – сказала премьер провинции (цитата по AP).
Премьер-министр Альберты считает, что Оттава ограничивает провинцию в добыче и экспорте нефти (этим ресурсом богат регион). Из-за этого регион теряет «миллиарды долларов». Государство, по ее мнению, излишне вмешивается в «здравоохранение, образование и другие необходимые социальные услуги».
AP отмечает, что администрация Смит «недавно представила законопроект», при принятии которого минимальный порог подписавших петицию граждан составит 10% от числа избирателей, имеющих право голоса (вместо 20% от общего числа). 177 000 подписей нужно будет собрать за 120 дней (ранее – 90 дней).