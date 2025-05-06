Власти Альберты могут провести референдум по вопросу выхода из состава Канады

Премьер-министр Альберты Дэниэль Смит заявила, что проведет референдум о выходе провинции из состава Канады в 2026 г., если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей. При этом сама Смит не поддерживает отделение от Канады и выразила надежду на продолжение «светлого пути» в составе единой страны.