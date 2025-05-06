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Власти Альберты могут провести референдум по вопросу выхода из состава Канады

Ведомости

Премьер-министр Альберты Дэниэль Смит заявила, что проведет референдум о выходе провинции из состава Канады в 2026 г., если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей. При этом сама Смит не поддерживает отделение от Канады и выразила надежду на продолжение «светлого пути» в составе единой страны.

«Если Оттава по какой-либо причине продолжит атаковать нашу провинцию, как они делали это в течение последнего десятилетия, в конечном итоге это будут решать жители Альберты», – сказала премьер провинции (цитата по AP).

Премьер-министр Альберты считает, что Оттава ограничивает провинцию в добыче и экспорте нефти (этим ресурсом богат регион). Из-за этого регион теряет «миллиарды долларов». Государство, по ее мнению, излишне вмешивается в «здравоохранение, образование и другие необходимые социальные услуги».

AP отмечает, что администрация Смит «недавно представила законопроект», при принятии которого минимальный порог подписавших петицию граждан составит 10% от числа избирателей, имеющих право голоса (вместо 20% от общего числа). 177 000 подписей нужно будет собрать за 120 дней (ранее – 90 дней).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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