МИД Таиланда: граничащий с Камбоджей остров Чанг безопасен для туристов
Популярный у российских туристов остров Чанг в Таиланде безопасен для посещения несмотря на то, что он относится к пограничной с Камбоджей провинции, сообщил «РИА Новости» официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
При этом он подчеркнул, что туристам не стоит пытаться пройти в приграничные районы провинции, так как это может быть опасно из-за боестолкновений. Сам остров находится в море далеко от линии соприкосновения.
12 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки. Но этого не произошло. 14 декабря Таиланд заявил об отсутствии намерения прекращать огонь в конфликте с Камбоджей. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что власти намерены твердо сохранять, защищать и отстаивать целостность страны.
Конфликт обострился летом 2025 г. Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены.