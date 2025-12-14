Таиланд заявил об отсутствии намерения прекращать огонь в конфликте с Камбоджей

12 декабря президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки. По его словам, он провел «очень хороший разговор» с Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. Они согласились прекратить все боевые действия, начиная 12 числа, и вернуться к первоначальному мирному соглашению.