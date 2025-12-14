Таиланд заявил об отсутствии намерения прекращать огонь в конфликте с Камбоджей
Власти Таиланда в настоящее время не намерены прекращать огонь в рамках вооруженного конфликта с соседней Камбоджей, пишет Bloomberg.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что у тайского правительства нет ни плана, ни соглашения о прекращении огня. Таиланд твердо намерен сохранять, защищать и отстаивать целостность страны, подчеркнул он.
Агентство пишет, что слова Чарнвиракула прозвучали после того, как Таиланд подтвердил гибель 63-летнего жителя деревни после попадания ракеты БМ-21, выпущенной Камбоджей по гражданскому району.
Конфликт возобновился 7 декабря. Общее число погибших за неделю с тайской стороны достигло 16 военнослужащих, еще 327 получили ранения. Камбоджа не разглашает данные о военных потерях.
12 декабря президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки. По его словам, он провел «очень хороший разговор» с Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. Они согласились прекратить все боевые действия, начиная 12 числа, и вернуться к первоначальному мирному соглашению.